Казанское метро с 1 сентября переходит на осенний график работы

С 1 сентября казанское метро переходит на осенний график. В часы пик на линии одновременно будет работать 11 составов — это позволит справиться с растущим пассажиропотоком.

Поезда в пиковые часы пойдут с интервалом 5 минут 8 секунд. Пассажиры будут реже ждать на платформах, а нагрузка на станции распределится равномернее.

К новому расписанию метрополитен подготовился заранее. Плановую очистку тоннелей завершили за две недели: промыли свыше 12 километров путей. Участок от «Авиастроительной» до «Площади Габдуллы Тукая» очистили с помощью тоннелемоечного агрегата — там прошли более 9,3 километра.

Осенний график вводится в сентябре, когда город возвращается к деловому ритму после летних отпусков.