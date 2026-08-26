Новости Казани

Казанское метро с 1 сентября переходит на осенний график работы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанское метро с 1 сентября переходит на осенн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 1 сентября казанское метро переходит на осенний график. В часы пик на линии одновременно будет работать 11 составов — это позволит справиться с растущим пассажиропотоком.

Поезда в пиковые часы пойдут с интервалом 5 минут 8 секунд. Пассажиры будут реже ждать на платформах, а нагрузка на станции распределится равномернее.

К новому расписанию метрополитен подготовился заранее. Плановую очистку тоннелей завершили за две недели: промыли свыше 12 километров путей. Участок от «Авиастроительной» до «Площади Габдуллы Тукая» очистили с помощью тоннелемоечного агрегата — там прошли более 9,3 километра.

Осенний график вводится в сентябре, когда город возвращается к деловому ритму после летних отпусков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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