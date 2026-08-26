Wildberries запустил мессенджер WB Chat для пользователей

Wildberries выпустил собственный мессенджер WB Chat. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, а войти в него можно через единый аккаунт WB ID.

После авторизации пользователям открываются обмен сообщениями и файлами, отправка фотографий, видео и голосовых сообщений. В WB Chat также работают аудио- и видеозвонки, публикация статусов, создание групповых чатов и собственных каналов.

Ранее мессенджер проходил внутреннее тестирование. В июне эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказывал, что на первом этапе WB Chat использовали внутри компании, но при этом допускался его выход на широкий рынок.

Эксперт отмечал, что развитие собственного мессенджера может стать частью расширения цифровой экосистемы Wildberries.