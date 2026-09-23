Кулинария

Яблоки начали становиться мягкими: превращаю их в густое повидло без долгих часов у плиты

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Мягкие яблоки можно превратить в густое домашне...

ПроКазань

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Мягкие яблоки уже не так приятно есть свежими, зато для повидла они подходят отлично. Плоды быстрее развариваются, легко превращаются в однородное пюре, а при правильном приготовлении не приходится несколько часов выпаривать лишнюю воду.

Главное — не заливать яблоки водой «для надежности». Чем больше жидкости попадет в кастрюлю в начале, тем дольше потом придется добиваться нужной густоты.

Что понадобится

Для небольшой порции:

  • яблоки — 1,5 кг;

  • сахар — 500–700 г;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • корица — по желанию.

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости яблок и того, как планируется использовать готовое повидло. Для начинки в выпечку удобнее сделать его более плотным и не слишком сладким.

Использовать можно размягчившиеся, но доброкачественные яблоки. Плоды с плесенью или признаками гнили для переработки не подходят.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Мягкие яблоки режу небольшими кусочками и обязательно удаляю сердцевину. Кожуру обычно оставляю: после измельчения она практически не ощущается, а времени на подготовку уходит заметно меньше».

Как приготовить густое повидло

  1. Яблоки вымойте, удалите сердцевины и поврежденные участки. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

  2. Переложите яблоки в широкую кастрюлю с толстым дном. Воду не добавляйте. Поставьте на слабый огонь под крышку.

  3. Прогревайте примерно 10–15 минут. Когда яблоки начнут выделять собственный сок, перемешайте и продолжайте готовить до мягкости.

  4. Измельчите горячую массу погружным блендером до однородного пюре.

  5. Добавьте сахар и лимонный сок. Верните кастрюлю на слабый или средне-слабый огонь, теперь уже без крышки.

  6. Уваривайте около 20–30 минут, регулярно перемешивая лопаткой по дну. Чем шире посуда, тем быстрее испаряется влага.

  7. Проверьте густоту: проведите лопаткой по дну кастрюли. Если дорожка остается заметной несколько секунд и масса не сразу смыкается, повидло уже достаточно плотное.

Почему широкая кастрюля экономит время

При приготовлении повидла важна не только продолжительность нагрева, но и площадь испарения. В высокой узкой кастрюле лишняя влага уходит медленнее. В широкой посуде поверхность яблочной массы больше, поэтому она быстрее становится густой.

Крышку после измельчения тоже использовать не стоит. Под ней пар превращается в конденсат и возвращается обратно в пюре.

Есть еще один нюанс: после остывания яблочное повидло становится плотнее. Поэтому не нужно ждать, пока горячая масса превратится в почти неподвижный ком.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Проверяю повидло не только лопаткой. Кладу чайную ложку на холодное блюдце и жду минуту. Остывшая порция гораздо точнее показывает, какой будет консистенция после холодильника».

Такое повидло удобно готовить небольшой порцией и хранить в холодильнике в чистой закрытой емкости. Его можно подавать к блинам и сырникам, намазывать на тосты или использовать как густую яблочную начинку для домашней выпечки.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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