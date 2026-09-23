Технологии

«Салют для бизнеса» и DCLogic займутся внедрением ИИ-агентов у крупного бизнеса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Партнерство заключили «Салют для бизнеса», входящая в группу Сбер и разрабатывающая платформу для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork, и DCLogic — системный интегратор и разработчик ИТ-решений. О сотрудничестве компании объявили в преддверии конференции ГигаКонф.

Задача партнерства — обеспечить крупному бизнесу комплексное внедрение ИИ-агентов. DCLogic берет на себя интеграцию, построение архитектуры решений, информационную безопасность и клиентскую поддержку, а «Салют для бизнеса» отвечает за развитие функциональных возможностей GigaCowork, включая адаптацию под отраслевые задачи и практические сценарии для бизнеса.

«Наша цель сделать GigaCowork максимально доступным для любого бизнеса, чтобы каждый сотрудник мог делегировать рутину ИИ-агентам и сосредоточиться на задачах, где важна экспертиза. Мы понимаем, что процесс внедрения искусственного интеллекта может быть непростым, и рады, что DCLogic поможет нам бесшовно встроить GigaCowork в процессы и системы, привычные компаниям», — отметил генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев.

«Для нас критически важно, чтобы заказчик видел не набор разрозненных технологий, а целостное решение с понятными сроками и гарантированным эффектом, такое как GigaCowork. Сотрудничество с «Салют для бизнеса» дает нам возможность выстроить сквозной процесс: мы закрываем инфраструктурную и интеграционную часть, а коллеги развивают технологию и функциональность платформы. Такой тандем позволяет минимизировать риски и ускорить получение результата», — отметил генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк.

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