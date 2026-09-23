Bloomberg: Apple разработала ОС homeOS для умного дома

Apple создала новую операционную систему для домашних гаджетов. Об этом 20 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию инсайдера Марка Гурмана.

По его данным, программная платформа станет базой для перспективного центра управления умным домом. В ней объединят функции tvOS, watchOS и iOS — операционных систем телеприставок, часов и смартфонов компании. Предполагается, что ОС назовут homeOS: такое наименование уже запатентовала фирма, предположительно связанная с Apple.

Устройство, для которого создается платформа, может получить дисплей диагональю 6 или 7 дюймов. Одной из ключевых особенностей гаджета станет система распознавания лиц: она позволит идентифицировать пользователя, смотрящего на экран, и выводить персонализированные данные.

Домашний аппарат будет поддерживать голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта, видеозвонки через FaceTime и управление аксессуарами экосистемы HomeKit. Ожидается, что Apple официально представит новую разработку уже в октябре.