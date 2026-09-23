Технологии

Обновление Windows 11 KB5124010 ломает WARDOGS и Battlefield 6

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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После установки обновления Windows 11 под номером KB5124010 перестали запускаться игры с античитами. Среди пострадавших проектов пользователи называют WARDOGS и Battlefield 6.

О сбое сообщили владельцы игр на площадках Steam и Reddit. Причиной они называют конфликт апдейта с системами античита.

Рабочим решением на данный момент остается полное удаление KB5124010 с компьютера. Других способов вернуть игры к работе в этих сообщениях не приводится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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