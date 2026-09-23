«Башнефть» запустила пилот с экзоскелетами на ремонтном производстве

Компания «Башнефть», входящая в НК «Роснефть», начала пилотный проект с промышленными экзоскелетами. Оборудование российского производства поступило на площадку ремонтно-механического производства в Уфе.

Устройства подбирали под конкретные производственные задачи. Усиленные экзоскелеты рассчитаны на тяжелые работы: с их помощью перемещают грузы весом до 50 кг и поднимают их на высоту до 1,2 метра.

Для операций, требующих мобильности, предусмотрены облегченные модели. Они выручают при частых наклонах корпуса, переносе небольших грузов и работе в неудобных позах.

О запуске проекта сообщает Lenta.ru. Итоги пилота, как предполагается, лягут в основу распространения практики на другие дочерние предприятия «Роснефти».