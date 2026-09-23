Госжилинспекция Татарстана владеет свыше 15 тыс. домовых чатов в «Максе»

Свыше 15 тысяч домовых чатов для многоэтажек Татарстана зарегистрировано в мессенджере «Макс». Об этом сообщила первый заместитель начальника Госжилинспекции республики Елена Арефьева. Ведомство выступает владельцем этих сообществ, чтобы при смене управляющей компании жильцы не теряли связь друг с другом на платформе.

Главная задача таких чатов — оперативно доносить до собственников важную информацию. Речь идет об отключениях воды или газа, аварийных ситуациях и других подобных уведомлениях. Жильцы получают данные напрямую, не дожидаясь объявлений на подъездах.

Через «Макс» можно также направить обращение в управляющую компанию. Сделать это позволяет чат-бот портала Госуслуг. УК обязана в течение 30 дней подготовить официальный ответ. В дальнейшем в мессенджере планируют запустить и общие собрания собственников — тоже с использованием Госуслуг.

С 1 сентября действует новое правило. Если управляющая компания игнорирует обращения в чате, ей грозит административная ответственность. Наказание может быть в виде штрафа или даже лишения лицензии.

До этого в Минцифры Татарстана рассказывали, почему «Макс» набрал популярность у жителей России. Число пользователей национального мессенджера составляет 89 млн человек.