Полезное

Волонтеры «Транснефть – Прикамье» очистили пляж реки в Казани

Служба новостей Автор статьи
Всероссийский день чистоты корпоративные волонт...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

Подписаться на Дзен.канал

Всероссийский день чистоты корпоративные волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» отметили массовой уборкой пляжа «Нижнее Заречье» в г. Казани. Субботник организовало Всероссийское общество охраны природы при поддержке сети ресторанов «Вкусно — и точка» и регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Республике Татарстан.

Акция объединила более ста активистов, которые собрали 4 куб. метра мусора. Кроме того, волонтеры стали участниками различных мастер-классов по раскрашиванию сумок, плетению из бумажной лозы, сбору кормушек для птиц, созданию свечей из вощины.

«Присоединился к субботнику, потому что чистота вокруг нас зависит от личного вклада каждого. Участие в корпоративных акциях позволяет не только провести время в неформальной обстановке, но и почувствовать себя частью одной команды, объединенной общим добрым делом», - сказал начальник сектора отдела информационной безопасности Ян Скосырский.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Полезное

23 минуты назад

Волонтеры «Транснефть – Прикамье» очистили пляж реки в Казани

борьба с сорняками с помощью уксуса и соли

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

цена автоматизации бизнеса в Москве

Технологии

день назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

Не у нас

день назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

день назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Новости Татарстана

20 часов назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Кулинария

день назад

Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно
Экономика
час назад

Мировой спрос на медь обещает России рост экспортной выручки

Эксперт Гамов: мировой спрос на медь увеличит э...

Технологии

5 минут назад

Anthropic представила Opus 5.5 с рекордом в программировании

Гид по Казани

16 минут назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Технологии

37 минут назад

Обновление Windows 11 KB5124010 ломает WARDOGS и Battlefield 6

Кулинария

53 минуты назад

Яблоки начали становиться мягкими: превращаю их в густое повидло без долгих часов у плиты
Госжилинспекция Татарстана владеет свыше 15 тыс...
Новости Татарстана
час назад

Госжилинспекция Татарстана владеет свыше 15 тыс. домовых чатов в «Максе»

Технологии

час назад

Bloomberg: Apple разработала ОС homeOS для умного дома

Технологии

2 часа назад

«Башнефть» запустила пилот с экзоскелетами на ремонтном производстве

Интересно

2 часа назад

Как бра меняются в зависимости от стиля интерьера
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани