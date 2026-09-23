Волонтеры «Транснефть – Прикамье» очистили пляж реки в Казани

Всероссийский день чистоты корпоративные волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» отметили массовой уборкой пляжа «Нижнее Заречье» в г. Казани. Субботник организовало Всероссийское общество охраны природы при поддержке сети ресторанов «Вкусно — и точка» и регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Республике Татарстан.

Акция объединила более ста активистов, которые собрали 4 куб. метра мусора. Кроме того, волонтеры стали участниками различных мастер-классов по раскрашиванию сумок, плетению из бумажной лозы, сбору кормушек для птиц, созданию свечей из вощины.