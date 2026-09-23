Иванов призвал запретить в России обнимательные вечеринки

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в России следует запретить обнимательные вечеринки. По его мнению, каддл-пати являются подменой любви и могут вводить людей в грех, сообщает NEWS.ru.

Иванов отметил, что организаторы таких встреч называют их тактильным взаимодействием, терапией и способом изучения личных границ. Однако сам общественник считает этот формат суррогатом любви и заменой настоящей близости случайными прикосновениями.

По словам Иванова, подобные практики могут вести к духовному и нравственному вреду. Он заявил, что любая подмена подлинной близости является опасной для души.

Общественник также подчеркнул, что каддл-пати, по его мнению, не соответствуют устоям Русской православной церкви.

Иванов напомнил, что православная традиция строго относится к телесному общению между мужчиной и женщиной вне брака. По его словам, даже если организаторы заявляют о несексуализированном формате таких встреч, на практике тактильный контакт может вызывать чувства, которые Церковь не благословляет вне брака.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь предложил ввести бесплатный тепловизионный осмотр квартир в холодный период. По его словам, такая мера могла бы помочь гражданам экономить средства и снизить нагрузку на ТЭЦ.

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