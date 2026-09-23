Иванов призвал запретить в России обнимательные вечеринки
Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в России следует запретить обнимательные вечеринки. По его мнению, каддл-пати являются подменой любви и могут вводить людей в грех, сообщает NEWS.ru.
Иванов отметил, что организаторы таких встреч называют их тактильным взаимодействием, терапией и способом изучения личных границ. Однако сам общественник считает этот формат суррогатом любви и заменой настоящей близости случайными прикосновениями.
По словам Иванова, подобные практики могут вести к духовному и нравственному вреду. Он заявил, что любая подмена подлинной близости является опасной для души.
Общественник также подчеркнул, что каддл-пати, по его мнению, не соответствуют устоям Русской православной церкви.
Иванов напомнил, что православная традиция строго относится к телесному общению между мужчиной и женщиной вне брака. По его словам, даже если организаторы заявляют о несексуализированном формате таких встреч, на практике тактильный контакт может вызывать чувства, которые Церковь не благословляет вне брака.
Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь предложил ввести бесплатный тепловизионный осмотр квартир в холодный период. По его словам, такая мера могла бы помочь гражданам экономить средства и снизить нагрузку на ТЭЦ.
Может быть интересно:
- Шампиньоны на сковороде плавают в воде вместо жарки: на каком этапе все идет не так
- Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
- Свекла после варки получается водянистой: запекаю ее в духовке — вкус становится совсем другим
- Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей
- Рыба прилипает к сковороде и разваливается: что нужно сделать с филе еще до жарки
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец