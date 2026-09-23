Вместо обычных бутербродов — горячие конвертики из лаваша: начинка из ветчины и сыра готовится за минуты

Тонкий лаваш легко превращается в быстрый горячий завтрак, если завернуть в него ветчину и сыр. Пока конвертики подрумяниваются на сковороде, сыр внутри успевает расплавиться, а снаружи появляется тонкая хрустящая корочка.

Особенно удобно, что начинку не нужно заранее варить или обжаривать. Нарезал продукты, завернул — и через несколько минут можно подавать.

Что понадобится

На 4–6 конвертиков:

тонкий лаваш — 2 больших листа;

ветчина — 200 г;

твердый или полутвердый сыр — 150 г;

помидор — 1 небольшой;

сметана — 2 ст. л.;

зелень — небольшой пучок;

растительное масло — 1 ч. л. по желанию.

Помидор можно убрать совсем, если хочется получить более хрустящий лаваш. А вот сыра жалеть не стоит: именно он соединяет начинку после нагревания.

Как собрать конвертики

Ветчину нарежьте небольшими кубиками или тонкой соломкой. Сыр крупно натрите, зелень измельчите. Помидор разрежьте, удалите особенно сочную середину с семенами, а плотную мякоть нарежьте кубиками. Так начинка получится менее влажной. Смешайте ветчину, сыр, помидор и зелень. Лаваш разрежьте на широкие полосы или прямоугольники удобного размера. Каждый кусок слегка смажьте сметаной, оставляя края свободными. Выложите 2–3 ложки начинки. Подогните края и сверните плотным конвертиком. Начинка должна оставаться внутри со всех сторон. Разогрейте сковороду на среднем огне. При желании смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Сначала положите конвертики швом вниз и жарьте около 2–3 минут. Переверните и готовьте еще 2 минуты. Лаваш должен подрумяниться, а сыр внутри — полностью расплавиться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую сторону всегда начинаю жарить швом вниз. От нагрева лаваш фиксирует форму, и при переворачивании конвертик уже не пытается раскрыться».

Почему начинка иногда размягчает лаваш

Главная причина — избыток жидкости. Сочный помидор, слишком много сметаны или влажная зелень быстро пропитывают тонкий лист, и вместо хрустящей оболочки получается мягкое тесто.

Поэтому овощи после мытья стоит обсушить, а соус наносить очень тонким слоем. Готовую начинку тоже лучше не оставлять внутри лаваша надолго — собранные конвертики сразу отправляют на сковороду.

Сильный огонь здесь не нужен. Лаваш тонкий и может подгореть раньше, чем сыр успеет расплавиться. Среднего нагрева вполне достаточно.

Что еще положить внутрь

Базовую начинку легко менять. К ветчине и сыру подходят сладкий перец, зеленый лук или немного маринованного огурца. Главное — не перегружать конвертик влажными продуктами.

Можно приготовить и более сытный вариант, добавив нарезанное вареное яйцо. А если ветчины нет, подойдет готовая курица, оставшаяся после ужина.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр распределяю не только сверху начинки, а смешиваю с ветчиной заранее. Тогда он плавится по всему конвертику и лучше удерживает остальные ингредиенты внутри».

Есть такие конвертики лучше горячими прямо со сковороды. После остывания они останутся вкусными, но именно в первые минуты лаваш особенно хрустящий, а сыр внутри мягкий и тягучий.

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