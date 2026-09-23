Экономика

Мировой спрос на медь обещает России рост экспортной выручки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт Гамов: мировой спрос на медь увеличит э...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Рост мирового спроса на медь сулит России увеличение экспортной выручки и приток инвестиций в горно-металлургические компании и проекты. Об этом ТАСС сообщил Павел Гамов, эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

О "медном буме" ранее высказывался спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев: он назвал медь новым золотом. 22 сентября фьючерс на медь с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex подорожал на 2,44% — до $6,9275 за фунт, обновив исторический максимум. Спрос на металл разгоняют электрификация, энергосети, ВИЭ и дата-центры для ИИ, тогда как предложение ограничено: новый рудник строится 12–15 лет, а старые месторождения истощаются.

По оценке Гамова, рост котировок — прямой плюс к экспортной выручке и инвестиционной привлекательности "Норникеля", УГМК, РМК, "Удокана" и Баимского ГОКа.

Россия поставляет около 4% мировой рафинированной меди — примерно 1 млн тонн в год, из которых около 600 тыс. тонн уходит на экспорт. К 2040 году мировой спрос на медь может вырасти примерно на 50%, а дефицит достигнуть 10 млн тонн в год. При этом высокие котировки не отменяют санкций, подорожавшей логистики, сложностей банковских расчетов и дисконтов для российских поставщиков. Кроме того, рост цен на металл повышает себестоимость кабеля, электрооборудования, строительства и модернизации сетей внутри России.

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