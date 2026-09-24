Новости Казани

Метшин анонсировал создание фонда КМЮФ в поддержку детей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Благотворительный фонд Казанского международного юридического форума начнет работать в столице Татарстана. Об этом на пленарном заседании сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. Главная задача новой организации — системная поддержка детей и людей с особыми потребностями.

Еще одно событие форума запланировано на 26 сентября. В этот день в Казани проведут благотворительный турнир по паделу и теннису, его организуют вместе с фондом «Добрая Казань». Метшин предложил участникам форума присоединиться к турниру.

Сам КМЮФ в этом году отмечает пятилетие. За время его существования число участников выросло с 400 до 2 тысяч человек, а список представленных стран расширился с шести до 30. На нынешнем мероприятии собрались представители 74 городов России, на 54 сессиях выступают 327 экспертов.

Мэр также напомнил, что раньше на форуме прозвучала идея создать Ассоциацию городов стран БРИКС+, и позже ее удалось реализовать. В этом году организаторы планируют подписать соглашение с устроителями рейтинга «Право-300». Кроме того, в 2027 году впервые вручат премию для компаний регионального уровня.

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