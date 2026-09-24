Технологии

Институт детства из Подмосковья открыл портал "Здоровье детства"

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Подмосковный Научно-исследовательский клинический институт детства запустил информационный ресурс "Здоровье детства". На портале собрана проверенная медицинская информация, рассчитанная на родителей и врачей. О запуске сообщило издание Ридус.

Заместитель директора института по клинико-организационной работе Лолита Пак пояснила, что ресурс открывает доступ к надёжным экспертным материалам о здоровье детей. По её словам, это помогает снизить риск неправильной диагностики, основанной на сомнительных интернет-источниках или нейросетях.

Главная задача проекта — дать родителям и медицинским специалистам актуальные и достоверные сведения. Как отметила Пак, институт развивает подходы, направленные на исключение неверных медицинских оценок, а сама платформа будет полезна широкой аудитории.

Специалист также высказалась о значении искусственного интеллекта в медицине: подобные системы умеют анализировать МРТ-снимки, сопоставлять их с обширной базой данных и предлагать возможные решения. При этом Пак подчеркнула, что такие технологии должны применяться только в сочетании с человеческим опытом и аналитическим мышлением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

21 час назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

день назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

санэпидемстанция москва горячая линия телефон

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

врезка калитки в секционные ворота в Новосибирске

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Не у нас

11 часов назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Кулинария

день назад

Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
Экономика
57 минут назад

Электроэнергия для населения может подорожать более чем на треть за три года

Минэкономразвития ожидает рост конечной цены эл...

Не у нас

2 минуты назад

Батюшка рассказал, что делать с вещами умершего человека

Интересное в Казани

день назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

Технологии

17 минут назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверять

Не у нас

20 минут назад

Что означает 40-й день после смерти: священники дали объяснение
В РАН предложили использовать избыток атомной г...
Технологии
3 часа назад

В РАН предложили использовать избыток атомной генерации для тепла и водорода

Технологии

21 минуту назад

SiN Reloaded — ремастер шутера 1998 года — вышел на ПК и консолях

Технологии

54 минуты назад

Минцифры увидело риски в верификации Android-разработчиков Google

Технологии

час назад

Зарядка больше не держится в разъеме телефона: новый кабель проблему может не решить
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани