Институт детства из Подмосковья открыл портал "Здоровье детства"

Подмосковный Научно-исследовательский клинический институт детства запустил информационный ресурс "Здоровье детства". На портале собрана проверенная медицинская информация, рассчитанная на родителей и врачей. О запуске сообщило издание Ридус.

Заместитель директора института по клинико-организационной работе Лолита Пак пояснила, что ресурс открывает доступ к надёжным экспертным материалам о здоровье детей. По её словам, это помогает снизить риск неправильной диагностики, основанной на сомнительных интернет-источниках или нейросетях.

Главная задача проекта — дать родителям и медицинским специалистам актуальные и достоверные сведения. Как отметила Пак, институт развивает подходы, направленные на исключение неверных медицинских оценок, а сама платформа будет полезна широкой аудитории.

Специалист также высказалась о значении искусственного интеллекта в медицине: подобные системы умеют анализировать МРТ-снимки, сопоставлять их с обширной базой данных и предлагать возможные решения. При этом Пак подчеркнула, что такие технологии должны применяться только в сочетании с человеческим опытом и аналитическим мышлением.