Соглашение о туристическом сотрудничестве с городами ЮНЕСКО подписала Казань

Казань подписала соглашение о туристическом сотрудничестве с городами, которые участвуют в программе «Сеть креативных городов ЮНЕСКО». Об этом сообщили в комитете по развитию туризма города. Подписание прошло в Санкт-Петербурге. Документ закрепил партнерство в сфере туризма.

Свою подпись под соглашением поставил Александр Шавлиашвили, возглавляющий комитет по развитию туризма Казани. Церемония состоялась в рамках международного форума «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий». Именно это мероприятие стало площадкой для заключения документа.

На форуме Шавлиашвили также участвовал в пленарном заседании «Креативный потенциал туристских дестинаций: от исторического контекста к новой стратегии развития». Он представил тему «Развитие креативных индустрий в туризме».

Ранее в комитете по туризму рассказывали, как Казань планируют сделать центром притяжения. Среди главных целей называли увеличение средней продолжительности пребывания туристов, преодоление сезонности и продвижение бренда города.