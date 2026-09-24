Технологии

Microsoft представила Surface Mouse с тактильной отдачей за $79,99

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Microsoft показала второе поколение мыши Surface Mouse. Это первая модель линейки, получившая тактильную отдачу, а в продажу она поступит 13 октября по цене $79,99.

Отклик ощущается при кликах, перемещении файлов и окон на экране и других действиях в Windows 11. Тактильные сигналы также поддерживают приложения PowerPoint, Affinity, Concepts и Filmora.

У мыши появилась настраиваемая кнопка действия. По умолчанию она нужна для быстрого запуска ИИ Copilot. Кроме того, Microsoft переработала корпус: верхняя часть получила мягкое покрытие.

За счёт Bluetooth 6.0 устройство можно одновременно подключить к трём гаджетам. Старт продаж совпадёт с выходом обновлённых Surface Pro 12 и Surface Laptop 13.

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