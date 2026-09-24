Технологии

«Алиса AI Про» от Yandex научилась собирать команды ИИ-агентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Обновлённую версию корпоративного ассистента «Алиса AI Про» показала Yandex B2B Tech на конференции Yandex Scale. Сервис рассчитан на выполнение рабочих задач сотрудников и умеет взаимодействовать с приложениями, которыми они пользуются.

Если задача сложная, ассистент сам формирует команды специализированных ИИ-агентов. Так работа распределяется между несколькими узконаправленными моделями в рамках одного запроса.

На платформе SourceCraft, в свою очередь, появились автономные ИИ-разработчики. Они включены в процесс разработки как самостоятельные участники и работают непосредственно с кодом.

Ещё одно направление — новое подразделение Yandex Security, которое занимается информационной безопасностью. Его решения защищают корпоративные ресурсы, размещённые в облачной, локальной или гибридной инфраструктуре, сообщает «Наша Газета Крым».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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