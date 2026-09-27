«Моторика» научила протезы рук передавать тактильные ощущения

Российская компания «Моторика» разработала систему, которая возвращает тактильные ощущения людям с протезами рук. В её состав входят сам протез, нейростимулятор, электрод и переходник.

Работает это так: датчики внутри протеза считывают данные о его состоянии и превращают их в команды для стимуляции. Электрический импульс от нейростимулятора через имплантированный электрод поступает в головной мозг по спинному мозгу или периферическим нервам.

В компании отметили, что участники исследований уже могут различать твёрдые и мягкие предметы, а также определять их размер. О разработке сообщает издание Ferra.

Очувствлением протезов и снижением фантомных болей «Моторика» занимается с 2021 года. В 2024 году совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России был создан Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, который развивает три направления: бионические протезы с очувствлением, вертикализацию пациентов при парапарезе нижних конечностей и глубокую стимуляцию мозга при болезни Паркинсона.