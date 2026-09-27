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Матч Россия — Иран пройдёт в Казани 29 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сборная Ирана прибыла в Казань на матч с Россие...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сборная Ирана прилетела в Казань, где 29 сентября проведёт матч с командой России. Игра запланирована на «Ак Барс Арене», стартовый свисток — в 19:00. Об этом напомнил министр спорта Татарстана.

Иранская сборная — титулованный соперник, который входит в топ-30 рейтинга ФИФА. Это придаёт встрече дополнительный интерес, хотя она и носит товарищеский характер. Настрой у обеих команд самый серьёзный.

Министр спорта Татарстана пригласил болельщиков на «Ак Барс Арену» 29 сентября. Он напомнил, что начало матча — в 19:00. «Ждём всех 29 сентября на „Ак Барс Арене“, начало матча в 19:00», — сказал министр.

Соперник россиян находится в топ-30 рейтинга ФИФА. Это титулованная команда, поэтому товарищеский статус не снижает значимости встречи. Обе сборные настроены на серьёзную игру.

Матч Россия — Иран пройдёт в Казани 29 сентября. Начало — в 19:00. Болельщиков ждут на «Ак Барс Арене».

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