Пожилым казанцам 29 сентября окажут бесплатную юридическую помощь
29 сентября в Казани пройдёт день бесплатных юридических консультаций для старшего поколения. Дату приурочили к Международному дню пожилых людей. Как уточнили в Министерстве юстиции Республики Татарстан, именно это ведомство выступило инициатором акции.
Площадкой станет Дом Дружбы народов Татарстана на улице Павлюхина, 57. Приём будет идти с 9:30 до 12:00, вход свободный — прийти может любой желающий.
Разобраться в правовых вопросах помогут юристы Государственного юридического бюро РТ. К ним присоединятся представители республиканских и территориальных подразделений федеральных органов власти, адвокаты и нотариусы. Такой состав позволяет охватить широкий спектр тем и быстро подсказать человеку, как действовать в его ситуации.
Особое внимание организаторы обещают уделить проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются пожилые граждане. При этом помощь смогут получить все обратившиеся, независимо от возраста.
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