Новости Казани

Пожилым казанцам 29 сентября окажут бесплатную юридическую помощь

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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29 сентября в Казани пройдёт день бесплатных юридических консультаций для старшего поколения. Дату приурочили к Международному дню пожилых людей. Как уточнили в Министерстве юстиции Республики Татарстан, именно это ведомство выступило инициатором акции.

Площадкой станет Дом Дружбы народов Татарстана на улице Павлюхина, 57. Приём будет идти с 9:30 до 12:00, вход свободный — прийти может любой желающий.

Разобраться в правовых вопросах помогут юристы Государственного юридического бюро РТ. К ним присоединятся представители республиканских и территориальных подразделений федеральных органов власти, адвокаты и нотариусы. Такой состав позволяет охватить широкий спектр тем и быстро подсказать человеку, как действовать в его ситуации.

Особое внимание организаторы обещают уделить проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются пожилые граждане. При этом помощь смогут получить все обратившиеся, независимо от возраста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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