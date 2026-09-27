Технологии

Minecraft получит измерение Sift впервые за 14 лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Измерение Sift, которое в русскоязычной версии называют Топью, собираются перенести в основную Minecraft. О таких планах Mojang объявила на Minecraft LIVE, и для игры это станет первым новым измерением более чем за 14 лет. Пока разработчики показали лишь раннюю версию и не рассказали, как игроки будут туда попадать.

Больше деталей раскрыто о версии Sift для Minecraft Dungeons II: там появятся уникальные мобы, новые блоки и правила взаимодействия с окружением. Изменения внутри измерения способны влиять на персонажа и находящихся рядом существ, а опасные блоки заставляют менять привычный подход к исследованию территории. Среди новых биомов названы Луга и Панцирь, остальные территории Mojang оставляет игрокам Dungeons II. Чем реализация Sift в основной игре будет отличаться от варианта в Dungeons II, тоже не уточняется. Ранее измерение показывали на Gamescom.

Minecraft Dungeons II выйдет 29 сентября 2026 года на Xbox Series X|S, ПК, Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Игра также войдёт в Game Pass.

Отдельно российские пользователи Roblox снова столкнулись с массовыми проблемами при запуске платформы: приложение выдаёт сообщение об ошибке подключения к серверам. За последние сутки на неполадки пожаловались более 700 человек из России. При этом официальная страница состояния Roblox показывает, что основные системы платформы работают в штатном режиме.

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