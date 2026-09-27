Экономика

В Минэкономразвития заявили о росте поездок россиян в страны СНГ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минэкономразвития видит потенциал роста турпото...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Поездки российских туристов в страны СНГ растут, и пространство Содружества обладает потенциалом для дальнейшего увеличения этого показателя. Об этом ТАСС заявил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов. По его словам, в первом полугодии 2026 года число поездок в Таджикистан выросло на 20%, похожая динамика наблюдается по Беларуси и Узбекистану, а туроператоры говорят о кратном росте бронирований. Прозвучало это на полях заседания Совета по туризму стран СНГ, которое прошло 23 сентября в Душанбе.

Развитию турпотока способствует растущая инфраструктура: страны вкладывают больше средств в продвижение, в том числе на российском рынке, открываются известные гостиничные бренды, строятся крупные объекты инфраструктуры. Среди других факторов Максимов назвал развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в Узбекистане, появление больших музейных пространств и туристических кластеров в государствах Содружества, а также серьезные инвестиции правительств в меры поддержки.

Главным препятствием собеседник агентства считает недостаток рекламы. По его мнению, странам нужно активнее продвигать себя на рынках партнеров, используя язык, понятный местному турбизнесу и туристам, и выходить напрямую на потребителя через каналы B2C и цифровые платформы.

Отдельно Максимов прокомментировал электронные разрешения на въезд для граждан безвизовых стран. На первых этапах они могут стать барьером, однако это общемировой тренд: сейчас практически каждая третья страна вводит электронное разрешение, и призваны такие документы, наоборот, упростить поездки. В России внедряется система RuID, которая, по его словам, сейчас очень серьезно дорабатывается, чтобы туристам было удобно открывать платежные карты, пользоваться услугами связи и безбарьерно получать все базовые услуги.

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