Технологии

Ирригатор или зубная нить: стоматологи не выбрали однозначного лидера

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ни ирригатор, ни зубная нить не получили однозначного преимущества в глазах стоматологов. Оба способа подходят для ежедневного ухода и очищают промежутки, куда не достает обычная щетка, ведь двух чисток в день для полного удаления налета недостаточно. Ключевым специалисты считают не выбор инструмента, а регулярную очистку пространства между всеми зубами.

Ирригатор направляет струю воды вдоль линии десен и между зубами. По некоторым исследованиям, он способен уменьшать кровоточивость и другие симптомы воспаления десен, однако убедительных данных о его превосходстве над нитью пока недостаточно: в одной из работ ирригатор удалял больше налета, но результаты разных исследований не позволяют сделать однозначный вывод. Устройство может быть удобнее тем, кому трудно пользоваться нитью из-за проблем с руками или подвижностью суставов, а также при брекетах, мостах и других ортодонтических или стоматологических конструкциях. Минусы тоже есть: более высокая цена, необходимость регулярной очистки и обслуживания, разбрызгивание воды.

Зубная нить механически снимает налет и остатки пищи с поверхности зубов. Она проста, доступна по цене, не требует специального устройства, зарядки или ухода, почти не занимает места и позволяет тщательно очистить каждый зуб. Сложности возникают, если между зубами мало пространства, а резкие движения способны травмировать десны. На один сеанс обычно берут около 45 сантиметров нити, прижимают ее к поверхности зуба, формируя букву «С», и плавно двигают вверх и вниз, очищая обе стороны каждого зуба, включая самые дальние.

Для ирригатора резервуар заполняют теплой водой и устанавливают подходящую насадку, затем, наклонившись над раковиной, направляют струю на промежутки между зубами и линию десен. После использования устройство очищают в соответствии с инструкцией производителя, а насадки регулярно меняют. Регулярное удаление налета помогает снизить риск кариеса и заболеваний десен, поэтому важнее не столько выбрать конкретный инструмент, сколько сделать межзубную чистку частью ежедневного ухода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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