Ирригатор или зубная нить: стоматологи не выбрали однозначного лидера
Ни ирригатор, ни зубная нить не получили однозначного преимущества в глазах стоматологов. Оба способа подходят для ежедневного ухода и очищают промежутки, куда не достает обычная щетка, ведь двух чисток в день для полного удаления налета недостаточно. Ключевым специалисты считают не выбор инструмента, а регулярную очистку пространства между всеми зубами.
Ирригатор направляет струю воды вдоль линии десен и между зубами. По некоторым исследованиям, он способен уменьшать кровоточивость и другие симптомы воспаления десен, однако убедительных данных о его превосходстве над нитью пока недостаточно: в одной из работ ирригатор удалял больше налета, но результаты разных исследований не позволяют сделать однозначный вывод. Устройство может быть удобнее тем, кому трудно пользоваться нитью из-за проблем с руками или подвижностью суставов, а также при брекетах, мостах и других ортодонтических или стоматологических конструкциях. Минусы тоже есть: более высокая цена, необходимость регулярной очистки и обслуживания, разбрызгивание воды.
Зубная нить механически снимает налет и остатки пищи с поверхности зубов. Она проста, доступна по цене, не требует специального устройства, зарядки или ухода, почти не занимает места и позволяет тщательно очистить каждый зуб. Сложности возникают, если между зубами мало пространства, а резкие движения способны травмировать десны. На один сеанс обычно берут около 45 сантиметров нити, прижимают ее к поверхности зуба, формируя букву «С», и плавно двигают вверх и вниз, очищая обе стороны каждого зуба, включая самые дальние.
Для ирригатора резервуар заполняют теплой водой и устанавливают подходящую насадку, затем, наклонившись над раковиной, направляют струю на промежутки между зубами и линию десен. После использования устройство очищают в соответствии с инструкцией производителя, а насадки регулярно меняют. Регулярное удаление налета помогает снизить риск кариеса и заболеваний десен, поэтому важнее не столько выбрать конкретный инструмент, сколько сделать межзубную чистку частью ежедневного ухода.
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