Эксперты четыре года наблюдали за львами и обнаружили необычную связь с гиенами

Четырехлетнее наблюдение за львами и гиенами в Намибии и Ботсване показало, что привычное представление о взаимодействии этих хищников требует уточнения. Ученые обнаружили, что львы, особенно самцы, чаще сами приближались к гиенам. Исследование опубликовано в Frontiers in Ethology.

Для работы специалисты установили GPS-ошейники на 17 львов и 14 гиен. Устройства фиксировали местоположение животных каждые пять минут в светлое время суток и каждые 30 минут ночью. Благодаря этому ученые смогли изучить перемещения на площади более 17 500 квадратных километров.

Доктор Нэнси Баркер из Университета Квазулу-Натал начала исследование после изучения бурых гиен в рамках магистерской работы. При анализе тысяч контактов она обнаружила, что самцы львов часто приближались к гиенам, после чего те отступали. Иногда расстояние между животными увеличивалось значительно. Самки львов демонстрировали менее предсказуемое поведение.

Гиены при этом действительно могут пользоваться добычей, оставшейся после охоты львов. Однако наличие такого пищевого взаимодействия не исключает конфликтов между видами.

Ученые отдельно не изучали причины, по которым львы приближаются к гиенам. Баркер предположила, что хищников может интересовать поведение других животных или они могут демонстрировать свое превосходство. Еще одним возможным объяснением она назвала следование за гиенами во время поиска добычи.

По словам исследовательницы, полученные данные показывают, что поведение и взаимодействия хищников изучены не полностью. Исчезновение видов может сопровождаться потерей особенностей поведения, которые ученые еще не успели задокументировать, сообщает "Самара Онлайн 24".