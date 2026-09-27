Телефон сам выгружает приложения из памяти: почему музыка выключается, а страницы постоянно перезагружаются

Вы переключились из браузера в мессенджер всего на минуту, вернулись — а страница загрузилась заново. Или свернули музыкальное приложение, после чего воспроизведение неожиданно остановилось. Такое поведение часто принимают за сбой программы.

На самом деле смартфон может сам завершать фоновые процессы. Обычно это происходит из-за нехватки оперативной памяти или слишком строгих настроек энергосбережения.

Если не хватает оперативной памяти

Оперативная память нужна приложениям именно во время работы. Когда свободного места становится мало, Android и iOS могут освобождать ресурсы, закрывая часть фоновых процессов.

Особенно заметно это при одновременном запуске тяжелой игры, камеры, браузера с множеством вкладок и нескольких других приложений. При возвращении программа запускается заново, а сайт перезагружается.

Постоянно нажимать «Закрыть все» в списке последних приложений обычно не требуется — системы сами управляют памятью.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — перезагрузить телефон и открыть только браузер и музыкальное приложение. Если после этого они перестали постоянно перезапускаться, вероятнее всего, проблема возникает именно при высокой нагрузке на память».

Проверьте энергосбережение

На Android производители могут дополнительно ограничивать фоновую работу отдельных программ ради экономии батареи. Названия настроек отличаются: искать их стоит в разделах батареи, энергосбережения или параметрах конкретного приложения.

Если постоянно останавливается музыка, навигация или другая нужная программа, проверьте, не установлено ли для нее жесткое ограничение фоновой активности.

На iPhone пользователь не может управлять фоновыми процессами так же подробно: iOS распределяет память автоматически. При нехватке ресурсов приложения также могут открываться заново.

Когда виновато одно приложение

Если остальные программы работают нормально, а перезагружается только одна, проверьте ее обновления. Можно также перезапустить смартфон. Переустанавливать приложение стоит только после того, как вы убедились, что важные данные и доступ к аккаунту не потеряются.

Если же телефон начал массово выгружать программы после обновления системы или работает заметно медленнее обычного, стоит проверить свободное место во внутреннем хранилище и установить доступные системные исправления.

Периодическая перезагрузка тяжелых приложений сама по себе не говорит о поломке. Насторожиться стоит, если программы закрываются даже при минимальной нагрузке, телефон зависает или самопроизвольно перезагружается.

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