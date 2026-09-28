В Казани стало на 6% меньше бургерных — 89 точек

К началу осени 2026 года в Казани насчитывалось 89 бургерных. За год их число сократилось на 6%. Об этом сообщается по итогам исследования 2ГИС.

По городам-миллионникам динамика оказалась скромнее: общее количество таких заведений просело примерно на 1%, до 2,4 тысячи точек. На этом фоне отдельные города показали разнонаправленные результаты.

Уфа прибавила 10% и достигла 81 точки, Новосибирск вырос на 9% — до 111, Екатеринбург — на 6%, до 115. В Санкт-Петербурге стало на 3% больше бургерных, всего 444. Обратная ситуация в Ростове-на-Дону, где снижение составило 14% (76 точек), и в Нижнем Новгороде — минус 13% (72).

Москва потеряла 3% заведений за год, но осталась в лидерах: на столицу приходится более трети всех бургерных в миллионниках.

Ранее аналитики подсчитали, что бургер в России подорожал на 253% за 16,5 года. При этом в сетях фастфуда готовый бургер стоит вдвое больше, чем обходится приготовление аналогичного дома.