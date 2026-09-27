Новости Татарстана

Жителям Чистопольского района в октябре ограничат теле- и радиовещание

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жителей Чистопольского района предупредили о вр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В октябре 2026 года в Чистопольском районе возможны временные отключения телерадиовещания. Об этом сообщили в филиале РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». Причиной перебоев станут плановые профилактические работы.

Во время технических мероприятий сигнал телевидения и радио может пропадать. Такие процедуры проводятся регулярно и нужны для поддержания оборудования в рабочем состоянии. Это стандартная практика, направленная на надежную работу передающей инфраструктуры.

Точные даты и время отключений в сообщении не приводятся. Жителям рекомендуют заранее учитывать возможные неудобства во время просмотра телепрограмм и прослушивания радиопередач.

В зоне внимания — Чистопольский район, где сигнал обеспечивает филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». Профилактика запланирована на октябрь 2026 года. Специалисты советуют отнестись с пониманием к временным ограничениям вещания.

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