Новости Татарстана

В Татарстане перечислили главные опасности шведского стола в отелях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Желание попробовать экзотические фрукты, местные блюда и напитки по системе «все включено» может обернуться кишечной инфекцией. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре по Татарстану. По данным ведомства, вместе с угощением в организм нередко попадают возбудители опасных заболеваний.

Один из главных источников риска — лед для напитков. Его часто делают из воды с бактериями, а при заморозке микробы не погибают, а лишь дожидаются теплой среды желудка. Поэтому в туристических поездках и регионах с низкими санитарными стандартами специалисты советуют заказывать напитки без льда или пить только бутилированную воду.

Особую осторожность стоит проявить с салатами, заправленными майонезом и сметаной. Это скоропортящиеся блюда, к тому же нарезанные овощи и фрукты могли плохо вымыть или обработать загрязненной водой. В ведомстве напомнили строгие сроки: горячие блюда на мармите, плите или в подогреваемых емкостях годны не больше трех часов с момента приготовления и расфасовки, а охлажденные холодные закуски после заправки можно есть в течение часа.

Чтобы снизить риски в отеле, лучше выбирать блюда, которые готовят при вас: гриль, вок или свежую выпечку. Предпочтение стоит отдавать цельным фруктам и овощам, которые можно очистить самостоятельно. Салаты безопаснее брать с растительным маслом или уксусом — они портятся медленнее молочных и майонезных. Также важно следить за температурой: горячее должно оставаться горячим, а холодное — стоять на льду или в холодильной витрине. Руки перед каждым подходом к столу нужно мыть, а от десертов с кремом и молочных блюд, которые подолгу стоят на раздаче, лучше отказаться.

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