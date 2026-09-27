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Учеными выявлен оптимальный маршрут для изучения Энцелада, где возможна жизнь

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Исследователи Тулузского университета во Франции определили несколько перспективных траекторий для космического аппарата, предназначенного для изучения Энцелада — спутника Сатурна. По расчетам ученых, такие орбиты могут позволить безопасно проводить операции по сбору образцов. Об этом сообщает ТАСС, результаты работы опубликованы в Science Advances.

В ходе исследования ученые проверили, как бактерии Methanothermococcus okinawensis ведут себя в условиях, приближенных к предполагаемой среде Энцелада. Эксперимент показал, что эти микроорганизмы способны в таких условиях выживать и размножаться.

Для планирования полета специалисты рассчитали разные варианты гало-орбит и орбит с более длительным периодом обращения. Расчеты проводились с использованием круговой ограниченной задачи трех тел для системы Сатурн — Энцелад.

Компьютерное моделирование позволило выявить новые семейства периодических траекторий. Среди четырех наиболее перспективных вариантов ученые выделили NRHO, классические гало-орбиты третьего периода и бабочкообразные орбиты.

Для поддержания аппарата на выбранных траекториях понадобится ежедневно корректировать курс. Расчетный суточный расход топлива составляет от 0,37 до 0,83 м/с и зависит от типа орбиты и погрешностей навигации. При этом траектории остаются баллистическими и не требуют значительных энергетических затрат.

Авторы работы считают, что результаты могут стать основой для будущих миссий к Энцеладу. Разработанный подход также можно адаптировать для исследования других ледяных спутников, в том числе Мимаса, Европы и Ганимеда, сообщает "Самара Онлайн 24".

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