Clinical Psychology Review: юмор может временно улучшать состояние при депрессии

Исследование, опубликованное в Clinical Psychology Review, показало, что юмор способен временно улучшать настроение и поддерживать психологическую устойчивость при депрессивных симптомах. Работу провела клинический психолог Анна Бранецкая из Университета социальных и гуманитарных наук в Польше.

Исследователи отмечают, что реакция на юмор связана с работой префронтальной коры и лимбической системы, которые также участвуют в процессах, связанных с депрессией. При этом эффект юмора зависит от выраженности симптомов, стадии состояния и самого содержания.

В острой фазе депрессии юмористические методы не показали эффективности. Попытка рассмешить человека в таком состоянии может не улучшить настроение, а усилить тревогу и негативные мысли. При легких симптомах и в период ремиссии юмор, напротив, может помогать поддерживать психологическую устойчивость.

По данным исследования, юмор способен переключать внимание с неприятных переживаний и на некоторое время уменьшать склонность постоянно возвращаться к негативным событиям. Однако он не заменяет лечение депрессии и может использоваться только как дополнительный инструмент.

Не любой вид юмора подходит людям с депрессивными симптомами. Смех окружающих может вызывать отрицательную реакцию у людей с гелотофобией — страхом стать объектом насмешки. Самоирония способна усиливать негативное восприятие себя. Черный юмор и негативные мемы могут кратковременно улучшать настроение, но при регулярном употреблении способны поддерживать пессимистический настрой.

Специалистам рекомендуется учитывать состояние пациента и контекст. Неуместная шутка может восприниматься как недостаток эмпатии. Авторы считают, что юмор может быть частью комплексной терапии, помогая поддерживать положительные эмоции и психологическую устойчивость, но не должен рассматриваться как самостоятельный способ лечения депрессии, сообщает "Самара Онлайн 24".