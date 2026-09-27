Технологии

Bluetooth-наушники начали заикаться прямо в кармане: что может перебивать сигнал

Дима Кошкин Автор статьи
Почему Bluetooth-наушники начинают заикаться, к...

ПроКазань

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Музыка играет нормально, пока телефон находится в руке, но стоит убрать его в карман — звук начинает прерываться на доли секунды. Особенно странно это выглядит, когда смартфон и наушники разделяет меньше метра.

Bluetooth действительно рассчитан на гораздо большее расстояние. Но на качество соединения влияет не только количество метров между устройствами: сигнал могут ослаблять тело человека, помехи и даже положение телефона.

Для начала переложите телефон

Попробуйте переместить смартфон из одного кармана в другой или положить его в нагрудный карман. Тело человека частично ослабляет радиосигнал, поэтому положение телефона относительно наушников иногда имеет значение.

Если заикания исчезли после простой смены кармана, сами наушники могут быть полностью исправны.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самый показательный тест занимает минуту: сначала послушайте музыку с телефоном в руке, затем положите его в правый и левый карман. Если сбои возникают только в одном положении, проблема скорее связана с прохождением сигнала, а не с аудиофайлом».

Wi-Fi может создавать дополнительные помехи

Bluetooth и Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц работают на близких радиочастотах. В местах с большим количеством беспроводных устройств помех становится больше.

Проверить это легко: послушайте те же наушники дома, на улице и, например, в людном месте. Если сбои возникают только в определенной обстановке, вероятной причиной становятся радиопомехи.

Если домашний роутер и смартфон поддерживают Wi-Fi 5 ГГц, можно подключиться к этой сети и сравнить результат.

Проверьте подключенные устройства

Проблема иногда появляется после подключения наушников сразу к нескольким устройствам через функцию Multipoint. Для проверки временно отключите Bluetooth на втором ноутбуке, планшете или телефоне и оставьте только основной смартфон.

Также стоит полностью зарядить наушники и установить доступные обновления их прошивки через фирменное приложение, если производитель его предусматривает.

Если звук прерывается с разными телефонами, в разных местах и даже когда устройство находится рядом с наушниками, причина уже может быть в самих наушниках. Постоянные обрывы только одного канала или потеря соединения без помех — повод проверить устройство в сервисе.

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