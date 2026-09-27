Новости Казани

Аэропорт Казани сменит визуальный облик к открытию нового терминала

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Международный аэропорт Казани получит новый логотип и фирменный стиль, которые подготовили к запуску нового терминала. Об этом сообщил руководитель комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили. Над айдентикой вместе с администрацией воздушной гавани работала студия дизайнера Артемия Лебедева.

Главный элемент нового стиля — стилизованный самолет, похожий на стрелу с двумя наконечниками, устремленную вверх. В изображении также читается перевернутый татарский орнамент в виде тюльпана. Рядом с ним размещена надпись «Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая Казань», при этом буква «К» повторяет силуэт воздушного судна. Логотип выполнен белым на сине-голубом фоне.

Презентацию обновленной айдентики планируют провести отдельно позднее. Кроме того, в планах — запуск новых шаттлов, которые свяжут аэропорт с центром Казани.

Новый терминал должны открыть в ближайшее время. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, его пропускная способность достигнет 6 миллионов человек в год, а на строительство направляли 20 миллиардов рублей.

Здание примет внутренние рейсы. Терминал 1А при этом перепрофилируют под международные направления и реконструируют.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

19 часов назад

Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты

Не у нас

день назад

Священник рассказал, когда на могиле самоубийц можно ставить крест

дезинфекция от лишая в квартире своими руками

Не у нас

день назад

Под горой Арарат найдены пустоты: ученые ищут следы Ноева ковчега

Интересное в Казани

3 дня назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

вождение автомобиля для начинающих механика в Уфе

Технологии

21 час назад

Камера телефона снимает все хуже, хотя объектив чистый: какие настройки могли измениться

Технологии

9 часов назад

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Технологии

день назад

Смартфон показывает 20% заряда и внезапно выключается: почему батарея начинает «врать»

Технологии

3 часа назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows
Технологии
35 минут назад

Суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Taction более $5,7 млрд

Федеральное жюри в Сан-Диего обязало Apple выпл...

Технологии

11 минут назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Не у нас

41 минуту назад

Сканирование как у армии США: у Арарата изучают форму длиной 164 метра

Не у нас

56 минут назад

Clinical Psychology Review: юмор может временно улучшать состояние при депрессии

Не у нас

час назад

Учеными выявлен оптимальный маршрут для изучения Энцелада, где возможна жизнь
Студент СПбГАУ предложил укреплять кирпичную кл...
Технологии
час назад

Студент СПбГАУ предложил укреплять кирпичную кладку полимером

Не у нас

час назад

Эксперты четыре года наблюдали за львами и обнаружили необычную связь с гиенами

Технологии

7 часов назад

Смартфон перестал узнавать отпечаток пальца: когда проблема не в самом сканере

Технологии

12 часов назад

Телефон начал сам включать экран в кармане: какая функция может незаметно расходовать батарею
Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам
Гид по Казани
4 дня назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам