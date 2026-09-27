Аэропорт Казани сменит визуальный облик к открытию нового терминала

Международный аэропорт Казани получит новый логотип и фирменный стиль, которые подготовили к запуску нового терминала. Об этом сообщил руководитель комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили. Над айдентикой вместе с администрацией воздушной гавани работала студия дизайнера Артемия Лебедева.

Главный элемент нового стиля — стилизованный самолет, похожий на стрелу с двумя наконечниками, устремленную вверх. В изображении также читается перевернутый татарский орнамент в виде тюльпана. Рядом с ним размещена надпись «Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая Казань», при этом буква «К» повторяет силуэт воздушного судна. Логотип выполнен белым на сине-голубом фоне.

Презентацию обновленной айдентики планируют провести отдельно позднее. Кроме того, в планах — запуск новых шаттлов, которые свяжут аэропорт с центром Казани.

Новый терминал должны открыть в ближайшее время. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, его пропускная способность достигнет 6 миллионов человек в год, а на строительство направляли 20 миллиардов рублей.

Здание примет внутренние рейсы. Терминал 1А при этом перепрофилируют под международные направления и реконструируют.