Международная научная группа под руководством профессора Дженкера Атилы представила промежуточные итоги поиска Ноева ковчега в турецком регионе Дурупынар. Сезон работ 2026 года принес находки, которые руководитель проекта назвал потенциально сенсационными для всего человечества.

Главным материальным свидетельством стали найденные глиняные сосуды, предположительно датируемые временем до Всемирного потопа. Образцы почвы направлены на экспертизу в Анкару. Параллельно ученые обрабатывают массив данных, полученных с помощью передового оборудования. Профессор Атила пообещал публикацию результатов в рецензируемых статьях, отметив, что они способны изменить текущие представления об истории региона.

Объектом изучения служит скальная формация протяженностью 164 метра, что точно соответствует 300 библейским локтям — размерам судна, построенного Ноем. Формация находится в 28 километрах от горы Арарат. В экспедиции задействовано около 20 специалистов из пяти государств.

Техническая база проекта включает методы, применяемые в современной оборонной промышленности. Для фиксации координат использовались спутниковые системы GPS, а внутреннее строение породы изучалось методом радиолокационного зондирования с применением систем, стоящих на вооружении армии США. Сканирование выявило скрытые пустоты и четкие угловые линии каркаса, направленные к центру объекта. Анализ состава показал превышение уровня углерода внутри формации на 40% по сравнению с окружающей средой, что интерпретируется как признак наличия древней органики.

Интерес к форме возник не только из-за Библии. В 1949 году американские военные летчики первыми заметили эту структуру с воздуха, классифицировав ее как «араратскую аномалию», сообщает "Самара Оналйн 24".