Студент СПбГАУ предложил укреплять кирпичную кладку полимером

В России разработали технологическое решение, которое позволяет усиливать кирпичные стены исторических зданий с помощью полимерных составов. Автор идеи — Илья Русаков, студент направления «Строительство» Института строительства, природообустройства и ландшафтной архитектуры Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ). Подробности приводит «Известия».

Существующую кладку предлагается насыщать ремонтными составами на основе полимеров. Для этого в стене выполняют небольшие отверстия — шпуры, в которые устанавливают патрубки, то есть короткие отрезки трубы. Через них состав поступает внутрь под атмосферным давлением, тогда как традиционный метод предполагает нагнетание под давлением, способное дать дополнительную нагрузку на ослабленную конструкцию.

Работы можно вести в труднодоступных местах, обходиться без высокотемпературных процессов и не скрывать элементы усиления массивным штукатурным слоем. Технология потенциально позволяет создавать проёмы в кирпичных стенах без стальных перемычек и выполнять силовые пояса без масштабного демонтажа. Среди проанализированных альтернатив — стальные обоймы, железобетонная рубашка и наружные полимерные ленты.

Об ограничениях рассказали «Известиям» специалисты. Директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгений Александров отметил, что срок службы полимеров обычно не превышает 50 лет, а полимерные составы лучше подходят для поперечного армирования, чем для усиления элементов под сжимающей нагрузкой. Архитектор-реставратор, член Союза московских архитекторов Сергей Карташов добавил, что решения принимают индивидуально для каждого объекта, а новые материалы должны пройти тщательную апробацию.