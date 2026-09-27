Подержанные супертанкеры для нефти впервые подорожали сильнее новых

Впервые стоимость подержанных нефтяных супертанкеров оказалась выше цен на новые суда такого класса. Об этом сообщает Financial Times.

Причиной стали рекордные ставки на перевозку нефти с Ближнего Востока в Азию. Одновременно вырос спрос на супертанкеры вместимостью около 2 млн баррелей сырья, при этом для покупателей особенно важна возможность получить судно сразу, а не ждать его строительства.

Суточная стоимость перевозки нефти на таких судах достигает $1,5 млн. По словам генерального директора бельгийской судоходной компании CMB Tech Александра Савериса, при подобных расценках затраты на покупку танкера могут окупиться за несколько месяцев.

«Вы можете сэкономить $100 млн за шесть месяцев, поэтому, покупая актив за $175 млн, в конечном счете, чисто концептуально, вы приобретаете судно за $75 млн», — приводит его слова Financial Times.