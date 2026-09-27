Подержанные супертанкеры для нефти впервые подорожали сильнее новых
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Впервые стоимость подержанных нефтяных супертанкеров оказалась выше цен на новые суда такого класса. Об этом сообщает Financial Times.
Причиной стали рекордные ставки на перевозку нефти с Ближнего Востока в Азию. Одновременно вырос спрос на супертанкеры вместимостью около 2 млн баррелей сырья, при этом для покупателей особенно важна возможность получить судно сразу, а не ждать его строительства.
Суточная стоимость перевозки нефти на таких судах достигает $1,5 млн. По словам генерального директора бельгийской судоходной компании CMB Tech Александра Савериса, при подобных расценках затраты на покупку танкера могут окупиться за несколько месяцев.
«Вы можете сэкономить $100 млн за шесть месяцев, поэтому, покупая актив за $175 млн, в конечном счете, чисто концептуально, вы приобретаете судно за $75 млн», — приводит его слова Financial Times.
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