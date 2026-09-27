Суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Taction более $5,7 млрд
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Федеральное жюри в Сан-Диего постановило, что Apple должна перечислить компании Taction Technology свыше $5,7 млрд. Основанием стало нарушение двух патентов, касающихся технологий тактильной отдачи.
Речь идёт о системе вибрационного отклика, которая используется в устройствах вроде iPhone и Apple Watch. Иск Taction подала в 2021 году в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии, заявив, что Apple применяет её запатентованную разработку без лицензии и извлекает выгоду из чужих инноваций.
В 2023 году Apple удалось добиться прекращения дела, однако Апелляционный суд США по федеральному округу возобновил разбирательство. Спор идёт вокруг патентов США номер 10 659 885 и 10 820 117: оба описывают вибрационные тактильные преобразователи, благодаря которым пользователь ощущает отклик устройства на свои действия. По утверждению Taction, те же технологии задействованы в Taptic Engine для iPhone и Apple Watch без разрешения.
Разбирательство началось 14 сентября, и после двух дней обсуждений присяжные вынесли вердикт в пользу Taction, хотя умышленное нарушение патентов со стороны Apple признано не было. Компания с решением не согласна и заявила CNBC, что технология Taptic Engine принципиально отличается от разработки Taction, что подтвердилось в ходе процесса; Apple планирует обжаловать вердикт. Представитель Taction, напротив, выразил удовлетворение решением присяжных, отметив, что вердикт подтвердил законность патентных прав компании. Об этом пишет портал Ferra.
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