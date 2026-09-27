Кредитоспособность казанцев оценили в среднем в 737 баллов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Средний кредитный рейтинг жителей Казани составил 737 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Значение отличается в зависимости от района города.
Самый высокий показатель зафиксирован в Ново-Савиновском районе — 743 балла. Следом идут Приволжский (725), Советский (722) и Московский (720) районы. В Вахитовском и Авиастроительном районах средний балл одинаковый — по 700, а в Кировском он оказался минимальным — 696.
Среди городов Татарстана лидером стал Иннополис: там средний балл достиг 773. Для сравнения, в августе 2026 года средний кредитный рейтинг по России составил 721 балл.
Разброс между регионами страны по этому показателю достигал почти 300 баллов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец