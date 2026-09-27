Кредитоспособность казанцев оценили в среднем в 737 баллов

Средний кредитный рейтинг жителей Казани составил 737 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Значение отличается в зависимости от района города.

Самый высокий показатель зафиксирован в Ново-Савиновском районе — 743 балла. Следом идут Приволжский (725), Советский (722) и Московский (720) районы. В Вахитовском и Авиастроительном районах средний балл одинаковый — по 700, а в Кировском он оказался минимальным — 696.

Среди городов Татарстана лидером стал Иннополис: там средний балл достиг 773. Для сравнения, в августе 2026 года средний кредитный рейтинг по России составил 721 балл.

Разброс между регионами страны по этому показателю достигал почти 300 баллов.