В 28 районах Татарстана до конца 2026 года заработают специализированные агротехнологические классы, где будут учиться 1940 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Инициатива призвана познакомить детей с сельским хозяйством и подготовить будущих специалистов для селекции, пищевой промышленности и инженерных направлений. Проект реализуется в рамках нацпроекта по обеспечению технологического суверенитета в продовольственной сфере, запущенного по поручению Президента России Владимира Путина.

Как отметил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, агроклассы позволят школьникам на практике изучать отрасль: проводить опыты, работать с современным оборудованием, создавать проекты и общаться со специалистами предприятий. Это поможет ребятам осознанно выбрать будущую профессию.

Программа стартовала в 2025 году: тогда при поддержке 17 инвесторов в 14 районах открылись 42 класса. В текущем году проект охватил уже 89 классов в 35 школах 25 районов, а число бизнес-партнеров выросло до 32. Обучение включает биотехнологии, растениеводство, агроинженерию, генетику растений, а также животноводческие, птицеводческие и цветоводческие компетенции.