Экономика

Кабмин: рост экономики ускорится до 2,4% к 2029 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Проект федерального бюджета на три года построе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральный бюджет на ближайшие три года сверстан исходя из базового варианта прогноза социально-экономического развития, который предполагает ускорение роста российской экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно прогнозу, в 2027 году экономика вырастет на 1,4 процента, а к 2029 году темпы роста достигнут 2,4 процента. В правительстве подчеркнули, что составители бюджета опирались именно на этот базовый сценарий.

На три года проект бюджета предполагает дефицит, однако он носит сбалансированный характер — это, как отмечают в кабмине, позволит снизить инфляцию и сохранить макроэкономическую стабильность. На реализацию национальных проектов выделено 19 триллионов рублей.

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что государство выполнит все социальные обязательства перед россиянами.

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