Технологии

Телефон перестал вибрировать при звонках: одна случайно отключенная функция меняет все

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал вибрировать при входящи...

ПроКазань

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Звонок слышно, уведомление появляется на экране, но привычной вибрации больше нет. Из-за этого телефон легко пропустить в шумном помещении или когда он лежит в кармане.

Если вибрация исчезла внезапно, неисправность вибромотора — далеко не первая причина. Чаще меняется один из системных параметров, который отвечает именно за вибрацию при входящих вызовах.

Проверьте вибрацию для звонков

На Android нужный переключатель обычно находится в настройках звука и вибрации. В зависимости от производителя отдельно могут настраиваться вибрация при звонке, ее интенсивность и поведение смартфона в беззвучном режиме.

На iPhone параметры тактильных сигналов находятся в настройках звуков и тактильных сигналов. Система позволяет выбирать, когда телефон должен использовать вибрацию, поэтому случайное изменение этого пункта способно полностью убрать ее при звонках.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для быстрой проверки я бы попросил кого-нибудь позвонить на телефон, а затем отдельно проверил вибрацию клавиатуры или другой системный тактильный отклик. Если смартфон умеет вибрировать в других ситуациях, искать поломку вибромотора пока рано».

Проверьте режимы звука

Обратите внимание на беззвучный режим и «Не беспокоить». Их поведение можно настраивать, поэтому отсутствие вибрации иногда связано именно с выбранным режимом или автоматическим расписанием.

На Android также стоит проверить интенсивность вибрации. На некоторых моделях она регулируется отдельно и может оказаться установлена на минимальное значение.

Когда проблема может быть аппаратной

Если смартфон вообще перестал вибрировать — при звонках, уведомлениях и других системных действиях — перезагрузите устройство и повторите проверку. Также вспомните, не началась ли проблема после падения или ремонта.

Сначала стоит проверить настройки звука, тактильных сигналов и режим «Не беспокоить». Если вибрации нет нигде даже после перезагрузки, тогда уже можно подозревать аппаратную неисправность и обращаться за диагностикой.

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