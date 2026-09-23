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23.09.2026, 13:30 · Дарина Говорухина

редакция
PROKAZAN

Осень без скуки

Где провести осенние каникулы в Казани весело, интересно и с пользой для ребёнка

УРА, КАНИКУЛЫ!
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О ПРОЕКТЕ

Осенние каникулы — целая неделя свободы от уроков, но для родителей это ещё и вопрос: чем занять ребёнка?

Хочется, чтобы он отдохнул от школы, встретился с друзьями, попробовал что-то новое и не провёл все выходные с телефоном.

В проекте «Каникулы в Казани» мы собрали интересные места и развлечения для детей — от игровых центров, квестов и активных приключений до творческих мастер-классов, познавательных программ и семейного отдыха

КАНИКУЛЫ — ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

Две девочки в творческой мастерской раскрашивают керамическую фигурку и рисуют на холсте
Трое детей проходят квест и разгадывают головоломку у светящейся коробки
Мальчик прыгает на батуте в спортивно-развлекательном центре

Чем займёмся?

Поиграть и повеселиться

Детский билет бесплатно при покупке взрослого — по ссылке до 17 января
Акция
«Дикая Африка» — мультимедийный музей развлечений в МЕГЕ, где дети и взрослые знакомятся с Африкой через игры, технологии и приключения.

На площади более 1500 м² расположены 39 интерактивных зон. Здесь нарисованные животные оживают, маска шамана определяет племя посетителей, а ритуал с шаманами вызывает дождь. Гости любуются огромным водопадом, посещают хижину масаи и открывают мир дикой природы — каникулы превращаются в путешествие без выезда из Казани.
голографическое шоу со спасением затерянного племени
виртуальный полёт на птице-носороге
видео на память о приключении
настоящие африканские артефакты
Подробнее об акциях — по ссылке
Акция
«Попугай» — интерактивный зоопарк, ставший уютным домом для экзотических птиц, где о них заботятся с любовью и вниманием.

Здесь каникулы наполняются яркими встречами: около 300 попугаев более 10 пород живут в весёлой и шумной компании. Ручные питомцы привыкли к общению и охотно идут на контакт. В тёплой, дружеской атмосфере дети и взрослые могут познакомиться с ними поближе, узнать много нового и прикоснуться к миру тропических птиц.
кормление с рук специальными угощениями
фото с птицами на плече или руке
яркие локации для снимков без ограничений
мини-экскурсии о повадках и жизни птиц

Создать что-то своими руками

Гончарная мастерская «Глинка» в Казани — это уютное творческое пространство, где каждый может прикоснуться к древнему ремеслу. Здесь проводят мастер-классы для взрослых и детей: от ручной лепки до работы за гончарным кругом.

Специфика мастерской в том, что здесь создают не просто сувениры, а уникальные керамические изделия для быта. Опытные мастера помогают даже новичкам, создавая комфортную и вдохновляющую атмосферу. Отличный вариант для семейного отдыха, творческих свиданий и школьных каникул!
уютная атмосфера и профессиональные мастера
вы создаете изделие сами: от лепки до росписи
подходит для всей семьи, компаний и детей
все материалы, фартуки и обжиг уже в стоимости

Узнать что-то новое

«Дом-музей Эчпочмака» — островок татарской культуры в сердце Казани, где оживают легенды, звучат народные мелодии и хранится тепло домашнего очага.

Здесь каникулы становятся вкусным путешествием в мир традиций. Иммерсивные постановки оживляют истории из жизни, а звуки, ароматы и прикосновения помогают почувствовать культуру по-настоящему. На Каюма Насыри, 1/5Б, детей и взрослых ждут открытия, которыми приятно делиться всей семьёй: на экскурсиях гости не просто слушают, а участвуют!
интерактивная экскурсия и народные игры
фотозоны и съёмка в народных костюмах
мастер-классы по татарской кухне
чаепитие с традиционными угощениями
«Тайны Сююмбике» — музей в самом сердце Казани, где история оживает, а татарскую культуру можно прочувствовать и попробовать на вкус.

Здесь время летит незаметно: экскурсоводы рассказывают о татарском народе, а царица Сююмбике знакомит гостей со своей историей в театрализованной встрече. На Кремлёвской, 11, в шаге от Кремля, семьи и друзья находят небанальное развлечение для каникул — чтобы увезти с собой не только сувениры, но и тёплые воспоминания.
квест «Сокровища Ханов» для семьи и друзей
мастер-классы по татарской кухне и чаепитие
примерка национальных костюмов от «Бибарс»
профессиональные фотосессии от «ТАТАВАТАР»
Дом татарских сказок — новое культурное пространство, которое откроется в ноябре и пригласит детей и взрослых в мир татарской истории, традиций и фольклора.

Здесь культура оживёт в историях, а волшебные сказки, древние мифы и легенды познакомят гостей с наследием татарского народа. Творчество Габдуллы Тукая и герои народных преданий станут поводом для новых открытий и семейного знакомства с национальными традициями.
волшебные сказки и древние мифы
герои татарских народных преданий
знакомство с творчеством Тукая
история и национальные традиции
«Взгляд в темноту» в Казани приглашает семьи и школьные классы в полную темноту. Когда вы в последний раз делали что-то вместе с ребёнком — без телефона в руках?

Здесь не отвлечёшься на экран: нужно слушать друг друга, учиться помогать и просить о помощи и вместе справляться с заданиями. Родителям и детям — повод побыть ближе. Одноклассникам — пообщаться за пределами переписок и привычных компаний.

Подарите детям время вместе. Забронируйте семейный визит или предложите посещение классом в родительском чате.
семейная программа «ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ»
гид-проводник рядом на протяжении маршрута
«КТО ЗА АВОЙ?» — программа для школьников от 12 лет
рекомендовано Управлением образования Казани

Больше впечатлений, меньше скуки!

Выбирайте развлечения, открывайте новые места Казани и проведите каникулы так, чтобы ребёнку было что вспомнить.

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Выбрать развлечение

ProKazan

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