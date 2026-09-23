Где провести осенние каникулы в Казани весело, интересно и с пользой для ребёнка
Осенние каникулы — целая неделя свободы от уроков, но для родителей это ещё и вопрос: чем занять ребёнка?
Хочется, чтобы он отдохнул от школы, встретился с друзьями, попробовал что-то новое и не провёл все выходные с телефоном.
В проекте «Каникулы в Казани» мы собрали интересные места и развлечения для детей — от игровых центров, квестов и активных приключений до творческих мастер-классов, познавательных программ и семейного отдыха
КАНИКУЛЫ — ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
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— специальные цены для школьных групп: от 7 человек — 1800 ₽/чел, от 15 человек — 1500 ₽/чел
Выбирайте развлечения, открывайте новые места Казани и проведите каникулы так, чтобы ребёнку было что вспомнить.