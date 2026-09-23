Осенние каникулы — целая неделя свободы от уроков, но для родителей это ещё и вопрос: чем занять ребёнка?

Хочется, чтобы он отдохнул от школы, встретился с друзьями, попробовал что-то новое и не провёл все выходные с телефоном.

В проекте «Каникулы в Казани» мы собрали интересные места и развлечения для детей — от игровых центров, квестов и активных приключений до творческих мастер-классов, познавательных программ и семейного отдыха

КАНИКУЛЫ — ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!