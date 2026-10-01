Телефон перестал узнавать лицо в привычных условиях: что проверить до повторной настройки

Еще вчера смартфон разблокировался одним взглядом, а теперь постоянно просит PIN-код или пароль. При этом внешность не менялась, освещение привычное, а телефон не падал.

Сразу удалять сохраненные данные лица и настраивать распознавание заново не стоит. Сначала лучше исключить простые причины: загрязнение камеры и датчиков, защитное стекло, настройки системы и временную блокировку биометрии.

Протрите верхнюю часть экрана

Отпечатки пальцев, пыль или жирные следы возле фронтальной камеры и датчиков способны мешать распознаванию. Аккуратно протрите эту область мягкой сухой салфеткой.

Если недавно установили новое защитное стекло или пленку, проверьте, не перекрывают ли они камеру или датчики. Чехол тоже не должен заходить на эту область.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед повторной настройкой я бы снял чехол, протер верхнюю часть экрана и сделал несколько попыток при хорошем освещении. Если распознавание сразу вернулось, удалять сохраненное лицо вообще не придется».

PIN-код иногда требуется специально

После перезагрузки смартфона система обычно требует пароль или PIN-код перед первым использованием биометрии. Дополнительное подтверждение может понадобиться и в других ситуациях безопасности.

Поэтому единичный запрос пароля еще не означает, что распознавание лица сломалось.

Проверьте настройки разблокировки

Откройте параметры биометрии и убедитесь, что разблокировка по лицу по-прежнему разрешена. На iPhone это настройки Face ID, на Android название раздела зависит от производителя.

Если функция перестала работать после обновления, установите доступные исправления системы и перезагрузите устройство.

Когда стоит настроить лицо заново

Если камера и датчики чистые, защитное стекло ничего не перекрывает, а проблема сохраняется несколько дней, можно удалить данные лица и зарегистрировать их заново. Перед этим убедитесь, что помните PIN-код или пароль устройства.

Если распознавание полностью перестало работать после падения, попадания влаги или ремонта экрана, а система сообщает об ошибке камеры или датчиков, многократная перенастройка вряд ли поможет. В таком случае смартфону может потребоваться диагностика.

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