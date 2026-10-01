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В четырех странах Шенгена прошла отмена въезда по пятилетним паспортам РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 1 октября 2026 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрических данных. После вступления новых правил в силу число стран Шенгенской зоны с такими ограничениями выросло до 15, сообщает РБК.

Решение объясняют недостаточной защищенностью небиометрических документов. Отсутствие электронного чипа усложняет автоматическую проверку личности владельца и подлинности паспорта.

Швеция предусмотрела переходное исключение. До 31 декабря 2026 года включительно въезжать с российским пятилетним паспортом смогут граждане, имеющие визу или вид на жительство, оформленные до 1 октября в странах Евросоюза или Шенгенского соглашения. Для Бельгии, Нидерландов и Люксембурга подобного переходного периода не предусмотрено.

Кроме этих четырех государств, российские небиометрические загранпаспорта не признают Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония. Для отдельных категорий путешественников в некоторых странах действуют исключения. Например, через Литву сохраняется железнодорожный транзит между Калининградской областью и остальной территорией России.

При этом еще 14 государств Шенгенской зоны продолжают принимать российские пятилетние паспорта. В их число входят Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Хорватия и Швейцария.

В России сейчас можно оформить загранпаспорт двух видов. Документ старого образца не содержит электронного носителя и действует пять лет. Биометрический загранпаспорт выдается сроком на десять лет и оснащен электронным чипом.

Путешественникам перед поездкой рекомендуется заранее проверять требования конкретной страны не только к визе, но и к типу загранпаспорта, поскольку правила признания документов в разных государствах Шенгена отличаются.

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