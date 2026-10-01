Страховая пенсия по старости к концу 2027 года превысит 29,9 тыс. рублей
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Средний размер страховой пенсии по старости в России к концу 2027 года превысит 29,9 тыс. рублей, увеличившись за год более чем на 2,5 тыс. рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда РФ, передает ТАСС. Согласно документу, на конец 2026 года средний размер такой выплаты составит 27 321,21 рубля, а к концу 2027 года он достигнет 29 903,81 рубля.
Социальная пенсия за тот же период вырастет в среднем с 16 466 рублей до 17 585,69 рубля, то есть прибавка составит около 1,1 тыс. рублей, а ее средний размер к концу 2027 года будет почти 17,6 тыс. рублей.
Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсии в России. Право на нее имеют люди пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Выплата складывается из фиксированной части и страховой, размер которой определяется индивидуально в зависимости от количества баллов. Ежегодно индексируются как фиксированная часть, так и стоимость пенсионных баллов.
Для тех, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости, которая назначается на пять лет позже.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец