Экономика

Страховая пенсия по старости к концу 2027 года превысит 29,9 тыс. рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Материалы к проекту бюджета Соцфонда: средняя с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средний размер страховой пенсии по старости в России к концу 2027 года превысит 29,9 тыс. рублей, увеличившись за год более чем на 2,5 тыс. рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда РФ, передает ТАСС. Согласно документу, на конец 2026 года средний размер такой выплаты составит 27 321,21 рубля, а к концу 2027 года он достигнет 29 903,81 рубля.

Социальная пенсия за тот же период вырастет в среднем с 16 466 рублей до 17 585,69 рубля, то есть прибавка составит около 1,1 тыс. рублей, а ее средний размер к концу 2027 года будет почти 17,6 тыс. рублей.

Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсии в России. Право на нее имеют люди пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Выплата складывается из фиксированной части и страховой, размер которой определяется индивидуально в зависимости от количества баллов. Ежегодно индексируются как фиксированная часть, так и стоимость пенсионных баллов.

Для тех, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости, которая назначается на пять лет позже.

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