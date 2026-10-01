Россиянам в Таиланде грозит лептоспироз после затопления Районга
Российских туристов и волонтеров, находящихся в затопленном тайском городе Районг, предупредили о риске заражения лептоспирозом, который также называют крысиной лихорадкой. Об угрозе после паводка пишет ScienceXXI.
По имеющейся информации, в Районге могут находиться сотни граждан России. 29 сентября из Паттайи туда отправилась первая группа добровольцев, которые решили помочь в пострадавших от подтопления районах.
На следующий день Министерство здравоохранения Таиланда предупредило о риске заражения лептоспирозом при контакте с паводковой водой. Особую опасность инфекция представляет для людей, которые длительное время находятся в загрязненной воде или соприкасаются с поверхностями, на которых могут находиться бактерии.
В группу повышенного риска входят волонтеры и местные жители, участвующие в разборе завалов, уборке мусора и восстановительных работах после наводнения. Такая деятельность предполагает регулярный контакт с водой и грязью.
Лептоспироз представляет собой бактериальную инфекцию, возбудитель которой может попадать в окружающую среду с выделениями зараженных животных. Риск возрастает после сильных дождей и наводнений, когда загрязненная вода распространяется на большие территории.
В сообщении также говорится о 46 умерших от заболевания. Россиянам, находящимся в Районге и участвующим в ликвидации последствий стихии, рекомендовали учитывать опасность инфекции и избегать длительного контакта с паводковой водой.
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