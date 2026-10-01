Новости Татарстана

Ушел из жизни Ринат Абдуллин, руководивший «Алтынбанком» с 2003 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На 70-м году жизни скончался Ринат Абдуллин, занимавший пост председателя совета директоров «Алтынбанка». Известный татарстанский бизнесмен умер 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кредитную организацию Абдуллин возглавлял с 2003 года. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рината Медхатовича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Банковское дело было не единственным направлением его работы. Абдуллин участвовал в общественной жизни республики и входил в бюро исполкома Всемирного конгресса татар. Ему присвоены звания заслуженного экономиста и заслуженного работника культуры Татарстана.

Ринат Абдуллин — младший брат Талгата Абдуллина, который прежде возглавлял Госжилфонд Татарстана. В сентябре Департамент лесного хозяйства по ПФО потребовал от семьи Абдуллиных вернуть часть земель лесному и водному фондам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

час назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Не у нас

день назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

сэс московская область официальный сайт

Не у нас

час назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Гид по Казани

3 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

хороший ремонт сотовых телефонов в Москве

Не у нас

2 часа назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

день назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Технологии

час назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone
Технологии
49 минут назад

В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭС «Фаньши»

В Китае начала работу крупнейшая в мире морская...

Технологии

16 минут назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет

Технологии

32 минуты назад

Смартфон сам включает Bluetooth после отключения: почему переключатель может срабатывать снова

Не у нас

час назад

Россиянам в Таиланде грозит лептоспироз после затопления Районга

Не у нас

час назад

Синоптик Макарова: Большинство регионов России ожидает аномально теплая зима
49 краснокнижных балобанов выпустили в природу ...
Новости Татарстана
14 часов назад

49 краснокнижных балобанов выпустили в природу Татарстана за 4 года

Не у нас

час назад

В четырех странах Шенгена прошла отмена въезда по пятилетним паспортам РФ

Не у нас

час назад

Кристина Резцова сообщила о призовых на Кубке России

Не у нас

2 часа назад

Юдин объяснил проблемы «Уралмаша» большим числом потерь
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани