Ушел из жизни Ринат Абдуллин, руководивший «Алтынбанком» с 2003 года

На 70-м году жизни скончался Ринат Абдуллин, занимавший пост председателя совета директоров «Алтынбанка». Известный татарстанский бизнесмен умер 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кредитную организацию Абдуллин возглавлял с 2003 года. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рината Медхатовича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Банковское дело было не единственным направлением его работы. Абдуллин участвовал в общественной жизни республики и входил в бюро исполкома Всемирного конгресса татар. Ему присвоены звания заслуженного экономиста и заслуженного работника культуры Татарстана.

Ринат Абдуллин — младший брат Талгата Абдуллина, который прежде возглавлял Госжилфонд Татарстана. В сентябре Департамент лесного хозяйства по ПФО потребовал от семьи Абдуллиных вернуть часть земель лесному и водному фондам.