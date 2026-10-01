Кристина Резцова сообщила о призовых на Кубке России

Двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова оценила уровень призовых на внутренних российских соревнованиях. По её словам, выплаты на Кубке России остаются небольшими, тогда как Кубок Содружества предлагает спортсменам более привлекательные финансовые условия, сообщает «Матч ТВ».

Резцова отметила, что ситуация с денежными вознаграждениями на Кубке России выглядит довольно скромно. При этом спортсменка напомнила, что и на международных соревнованиях заработать значительные суммы непросто: для этого необходимо регулярно показывать высокие результаты на протяжении всего сезона.

По её словам, на Кубке мира ощутимый доход получают прежде всего биатлонисты, которые стабильно находятся среди лидеров. В российских соревнованиях выплаты меньше, однако заработать призовые можно при регулярном попадании в шестёрку сильнейших.

Резцова призналась, что не до конца понимает, почему суммы на Кубке России остаются такими невысокими. При этом она подчеркнула, что спортсменам не стоит постоянно жаловаться на недостаток денег и необходимо прежде всего сосредоточиться на результатах.

Биатлонистка также сравнила внутренние турниры с международными стартами и отметила, что за рубежом финансовые возможности заметно выше. Вместе с тем система выплат на Кубке России более предсказуема для спортсменов, способных регулярно занимать высокие места.

По итогам сезона-2025/26 Резцова выиграла Малый кубок в зачёте гонок преследования на Кубке России. Победительницей общего женского зачёта стала Наталия Шевченко.

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