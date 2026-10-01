Синоптик Макарова: Большинство регионов России ожидает аномально теплая зима

На большей части территории России температура воздуха в течение зимы и других месяцев отопительного сезона ожидается около климатической нормы или выше нее. Такой прогноз озвучила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, с октября по март во многих регионах страны сохранится высокая вероятность резких температурных колебаний. Такие перепады могут создавать условия для возникновения неблагоприятных и опасных метеорологических явлений.

При этом ситуация будет различаться в зависимости от региона. В частности, в Дальневосточном федеральном округе зима может оказаться холоднее, чем годом ранее.

Синоптики обращают внимание, что даже при средней температуре около или выше нормы отдельные периоды могут сопровождаться заметными похолоданиями. Поэтому общий сезонный прогноз не исключает кратковременных морозов и резких изменений погоды.

Ранее эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала о способах согреть помещение до начала отопительного сезона. По ее словам, одним из наиболее надежных вариантов остаются электрические обогреватели.

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