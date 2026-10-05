Фотографии внезапно начали съедать память телефона: какую настройку камеры стоит проверить
ПроКазань
Еще недавно в памяти помещались тысячи снимков, а теперь свободные гигабайты исчезают заметно быстрее. При этом фотографировать больше обычного вы не стали.
Причина может скрываться в настройках камеры. Если случайно включить съемку в максимальном разрешении или профессиональном формате, размер каждого нового файла способен заметно вырасти.
Проверьте разрешение камеры
Многие современные смартфоны позволяют снимать не только в стандартном режиме, но и с использованием полного разрешения основной камеры — например, 48, 50, 108 или 200 Мп. Такие снимки нужны далеко не всегда, а места могут занимать значительно больше.
Откройте камеру и проверьте, не активирован ли режим повышенного разрешения. Его название зависит от модели смартфона.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы открыл сведения о двух фотографиях: старой и только что снятой. Если раньше файл занимал несколько мегабайт, а новый внезапно стал в разы тяжелее, искать причину нужно именно в параметрах съемки».
RAW занимает еще больше места
На некоторых смартфонах доступно сохранение фотографий в RAW или похожих профессиональных форматах. Они сохраняют больше исходных данных с камеры и предназначены прежде всего для последующей обработки.
Если RAW включили случайно, память действительно может начать заканчиваться гораздо быстрее. Проверьте профессиональный режим камеры и дополнительные параметры формата файлов.
Не спешите удалять старые фотографии
Сначала откройте настройки хранилища и убедитесь, что основное место занимает именно раздел с фото и видео. Иногда пользователь подозревает камеру, а гигабайты на самом деле забрали ролики, загрузки или данные приложений.
Также стоит проверить видео: переход на более высокое разрешение или частоту кадров обычно гораздо сильнее влияет на расход памяти, чем обычные фотографии.
Если свободное место стало исчезать после изменения настроек камеры, верните стандартное разрешение и отключите RAW, если он вам не нужен. Уже сделанные тяжелые фотографии автоматически меньше не станут — их придется переносить, удалять или хранить в облаке после проверки резервной копии.
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