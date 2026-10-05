На значке мессенджера висит неправильное число сообщений: почему счетчик может «застрять»

Все чаты уже прочитаны, но на значке мессенджера по-прежнему красуется цифра «1», «3» или даже несколько десятков непрочитанных сообщений. Иногда происходит наоборот: новые сообщения есть, а счетчик на рабочем столе их не показывает.

Такой значок не всегда обновляется одновременно с самим приложением. На его работу могут влиять настройки уведомлений, непрочитанные сообщения в скрытых разделах и даже оболочка смартфона.

Поищите непрочитанный чат

Сначала откройте мессенджер и проверьте архив, папки и другие разделы. Непрочитанным может оставаться канал, групповой чат или сообщение, которое давно исчезло из основной ленты.

В некоторых мессенджерах счетчик учитывает не только личные сообщения. Поэтому цифра на значке может быть больше, чем количество непрочитанных диалогов, которые сразу видны пользователю.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед переустановкой приложения я бы нашел внутри мессенджера функцию перехода к непрочитанным сообщениям или проверил архив. Очень часто “зависшая единица” оказывается обычным чатом, который просто спрятался среди других разделов».

Проверьте значки уведомлений

На Android отображением цифр и точек на иконках может управлять не только мессенджер, но и системная оболочка. Проверьте настройки уведомлений приложения и функцию значков на иконках. Названия пунктов отличаются у разных производителей.

На iPhone для приложения можно отдельно разрешать или запрещать наклейки на значках. Если счетчик не появляется вообще, стоит проверить этот параметр в настройках уведомлений.

Иногда помогает обычная перезагрузка

Если внутри приложения точно нет непрочитанных сообщений, полностью закройте и снова откройте мессенджер, а затем перезагрузите смартфон. Это может заставить систему заново обновить состояние значка.

На Android также можно очистить кэш приложения, если такая возможность предусмотрена. Но не путайте кэш с данными приложения: удаление данных может привести к выходу из аккаунта и другим последствиям.

Если неправильная цифра появилась после обновления конкретного мессенджера и больше нигде проблема не наблюдается, причиной может быть временный сбой самого приложения. В таком случае стоит проверить наличие следующего обновления, а не сразу переустанавливать программу.

Может быть интересно: